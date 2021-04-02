Ветер и осадки прогнозируют в Самарской области

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Как сообщает Приволжское УГМС, 2 апреля переменная облачность, ночью местами небольшие осадки преимущественно в виде дождя, днем без существенных осадков. Ветер

ночью юго-западный, днем южный 8-13 м/с. Температура воздуха по области. ночью -1, +4°С, днем +6, +11°С, в Самаре ночью +1, +3°С, днем +8, +10°С.

3 апреля переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 0), -5°С, днем +6,-+11°С,

в Самаре ночью -2, -4°С, днем +7, +9°С.

4 апреля облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный с

переходом на северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +2, - 3°С, днем +2, +7°С, в Самаре ночью +1, -1°С, днем +4, +6°С.

От ФГБУ «Приволжское УГМС» получена консультация: «Объявлен желтый уровень опасности. Ночью 2 апреля местами по Самарской области сохранится усиление юго-западного ветра, порывы 15-20 м/с».

