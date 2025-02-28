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Весна для самарцев начнется с магнитной бури

28 февраля 2025 14:01
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Весна для самарцев начнется с магнитной бури

Стало известно о том, что на территории областной столицы в ближайшие дни ожидаются сильные магнитные возмущения. Самарскую область накроет сильнейшая магнитная буря уже в субботу, 1 марта 2025 года.

Согласно полученным данным, первый день весны ознаменуется для жителей самарского региона сильной магнитной бурей, мощность которой достигнет пяти баллов.

В связи с неблагоприятными погодными условиями горожанам следует соблюдать некоторые рекомендации. Специалисты советуют избегать стрессовых ситуаций, почаще проводить время на свежем воздухе и не забывать про отдых.

Напоминаем, что в период сильных магнитных бурь может ухудшаться общее самочувствие. особенно это влияет на беременных, людей в возрасте, а также горожан с различными хроническими болезнями, пишет ПроГородСамара.

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