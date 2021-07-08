Велопрокат для детей с ДЦП откроется в Тольятти

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22 июля состоится официальное открытие велопроката для детей с инвалидностью.

Велоспорт станет доступным для детей с любыми нарушениями развития: как физическими, так и с ментальными. Это стало возможным благодаря программе Прокат особенных вещей от БФ «Другое детство». Для широкого охвата детей с ОВЗ закуплен размерный ряд адаптированных велосипедов с фиксацией и поддержкой тела для детей с ДЦП, с ручкой родительского контроля и управления. Адаптивный спорт пока еще слабо развит в нашем городе. И этот проект станет большим вкладом в спортивное развитие особенных детей нашего города.

Благотворительный велопрокат реализуется при поддержке народного финансирования и благотворителей в лице юридических лиц. А место локации гостеприимно предоставлено Велошколой.



На официальное открытие приглашены почетные гости от администрации города, руководители организаций по работе с особенными детьми, а так же благотворители, причастные к реализации проекта.