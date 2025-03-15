«Вектор жизни»: центры дневного пребывания в  Самаре для людей «серебряного» возраста и молодых людей с ОВЗ

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В Самаре для людей «серебряного» возраста и молодых людей с ОВЗ работают центры дневного пребывания «Вектор жизни».

Они функционируют на базе Центров соцобслуживания населения. Главные задачи - социализация граждан, нуждающихся в особой заботе и внимании, обучение базовым навыкам самообслуживания.

Ежедневно для подопечных центров проходят творческие, спортивные и образовательные мероприятия, психологические тренинги, мастер-классы и встречи. Учитываются интересы и состояние здоровья.

Фото: скрин видео Самарская область