Я нашел ошибку
Главные новости:
Творческая встреча будет посвящена повести «Донецкое море. История одной семьи».
СОУНБ: телемост с автором повести «Донецкое море» Валерией Троицкой
Жителей города приглашают прочесть любимые стихи «последнего поэта русской деревни», а также произведения собственного сочинения.
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
Дурову разрешили покинуть страну на несколько недель.
СМИ: Дуров покинул Францию
На борту, помимо россиянина, американские астронавты Энн Макклейн и Николь Айерс, а также японец Такуя Ониси.
Космический корабль Crew Dragon с россиянином Кириллом Песковым на борту успешно запущен к МКС
Предпраздничный рабочий день 7 мая не сокращается, он будет полным.
В мае у россиян будет будет 18 рабочих и 13 выходных дней
Почетный знак Михаилу Иевлеву в Москве вручил Михаил Дегтярев, который тоже является воспитанником самарской школы фехтования.
Президенту Федерации фехтования Самарской области присвоено звание заслуженного тренера России
Главные задачи - социализация граждан, нуждающихся в особой заботе и внимании, обучение базовым навыкам самообслуживания.
«Вектор жизни»: центры дневного пребывания в  Самаре для людей «серебряного» возраста и молодых людей с ОВЗ
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив".
"Крылья Советов" в Каспийске проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:4
Наверх
Самара  +8 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.57
-1.05
EUR 93.61
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ и поэт Евгений Чепурных приглашают на литературную встречу в честь юбилея Сергея Есенина
На концерте в Самаре впервые встретятся два именитых коллектива - легендарный коллектив Поволжья
В Клявлинском районе прошло торжественное вручение паспортов юношам и девушкам, которым исполнилось 14 лет
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Вектор жизни»: центры дневного пребывания в  Самаре для людей «серебряного» возраста и молодых людей с ОВЗ

15 марта 2025 20:15
116
Главные задачи - социализация граждан, нуждающихся в особой заботе и внимании, обучение базовым навыкам самообслуживания.

В Самаре для людей «серебряного» возраста и молодых людей с ОВЗ работают центры дневного пребывания «Вектор жизни».

Они функционируют на базе Центров соцобслуживания населения. Главные задачи - социализация граждан, нуждающихся в особой заботе и внимании, обучение базовым навыкам самообслуживания.

Ежедневно для подопечных центров проходят творческие, спортивные и образовательные мероприятия, психологические тренинги, мастер-классы и встречи. Учитываются интересы и состояние здоровья.

 

Фото:   скрин видео Самарская область

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Почетный знак Михаилу Иевлеву в Москве вручил Михаил Дегтярев, который тоже является воспитанником самарской школы фехтования.
15 марта 2025, 21:24
Президенту Федерации фехтования Самарской области присвоено звание заслуженного тренера России
Почетный знак Михаилу Иевлеву в Москве вручил Михаил Дегтярев, который тоже является воспитанником самарской школы фехтования. Общество
117
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив".
15 марта 2025, 20:08
"Крылья Советов" в Каспийске проиграли махачкалинскому "Динамо" - 0:4
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают московский "Локомотив". Спорт
171
В поселке земельный участок, где должна быть расположена подъездная дорога, передан администрацией в частную собственность и на нем возведен жилой дом.
15 марта 2025, 17:31
Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращению о нарушении прав жителей Смышляевки
В поселке земельный участок, где должна быть расположена подъездная дорога, передан администрацией в частную собственность и на нем возведен жилой дом. Закон
182
В центре внимания
Глава региона отметил, что в рамках визита министра строительства и ЖКХ РФ были обсуждены ключевые вопросы, связанные с капитальным строительством и развитием жилищного сектора.
15 марта 2025  15:03
Вячеслав Федорищев: "Работы возобновляются, будут идти полным ходом, метро будет достроено".
300
Вячеслав Федорищев, приветствуя членов делегации, отметил богатую историю взаимоотношений Самарской области и Республики Мордовия и выразил уверенность в укреплении сотрудничества.
14 марта 2025  16:03
В Самарской области пройдут дни мордовской культуры
520
До начала заседания участникам была представлена деятельность резидентов технопарка «ЗУБОВО» и других индустриальных парков Республики Башкортостан, демонстрирующая инновационный потенциал региона.
14 марта 2025  15:57
Министерства промышленности Самарской области и Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве
905
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
14 марта 2025  13:55
15 марта в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров и менее
369
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
14 марта 2025  12:58
Сегодня министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Энварович Файзуллин работает в Самарской области
384
Весь список