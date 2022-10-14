Важно для всех: водители, врачи, общественники, бизнесмены  рассказали, что для них значит новая развязка на Ново-Садовой

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В пятницу, 14 октября, в Самаре на год раньше срока открыли двухуровневую автомобильную развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Старт рабочему движению дали губернатор региона Дмитрий Азаров и вице-премьер Марат Хуснуллин. Жители областной столицы рассказали, почему столь важен этот объект, а также поделились первыми впечатлениями.

Современно, качественно, быстро

Валерий часто бывает за рулем и искренне делится эмоциями:

" Удивительно, что едешь по большой широкой трассе, приятно удивлены от качества и темпов строительства".

Автомобилистка Елена называет новый путепровод предметом гордости и отмечает, что дорога построена качественно, да еще и в такие короткие сроки:

«Безумно хорошо, спасибо нашему руководству за то, что так хорошо всё сделали».

Самарец Станислав отмечает:

" На год раньше сдать - это надо было очень сильно потрудиться! В современном качестве, из современных материалов".

Местный житель Николай тоже поделился впечатлениями:

" Великолепно! Это шикарное решение! Здесь были постоянные пробки – они всех измучили. Построили очень быстро и это радует".

Художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе живет на Шестой просеке и ездит по Ново-Садовой каждый день. Он признается, что ждал открытие развязки с нетерпением.



"И объезд, и съезд будет удобный по Солнечной вниз. Это большой событие для этой части города, которое имеет огромное значение для разгрузки дорог. То, что крест Советской Армии и Ново-Садовой – сняли и разгрузили – это уже большой плюс".



Важно для врачей и скорой помощи

Насколько быстро врачи приезжают к пациентам и доставляют больных в медучреждения города, во многом зависит от качества дорог и плотности движения. Именно поэтому открытие эстакады на Ново-Садовой так ждали водители скорой помощи и медики.

Главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы Сергей Китайчик отметил важность новой двухуровневой развязки для медиков:

" Я сегодня в первый раз проехал по этой дороге и получил просто колоссальное удовольствие. Это, конечно, назревший вопрос, и вот теперь он решен. Новая развязка позволит серьезно разгрузить улицу Ново-Садовую. И самое главное – я говорю с позиции врача – это очень важно с точки зрения оказания экстренной медицинской помощи – как раз по этой дороге машины скорой помощи доставляют пациентов к нам в детскую инфекционную больницу на ул. Шверника. Также люди смогут нормально ездить и не стоять в пробках. И самое главное – это безопасность, опять же говорю с позиции врача".

Водитель реанимационной бригады Владимир Лисачёв поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова за открытие путепровода намного раньше срока и отметил:

"Очень хорошо, что он открылся. Во-первых, пробок нет, быстрые доезды у нас. Мы по этой дороге часто ездим. Так что для нас хорошо".

Важно для бизнеса

Успешность бизнеса зависит от множества факторов, один из которых – логистика. Как быстро доставляется продукция до магазинов, потребителей, производств – на это также влияет качество и доступность транспортных артерий.

Генеральный директор ООО "Фабрика Флексибон" Виталий Шипило рассказал, что сегодня был крайне удивлен, когда услышал об открытии развязки:



"Для меня сегодня это стало открытием. Я ехал по Ново-Садовой буквально несколько дней назад, и там еще шло строительство. Я подумал: дай бог, к Новому году, откроют. Для меня просто удивительно, что машины там поехали сегодня".

Бизнесмен отмечает, что движение в период строительства было организовано так, что и он сам, и его знакомые и близкие приятно удивились отсутствию пробок. Также Виталий Шипило подчеркнул, что производство его компании находится в Курумоче и теперь доставлять продукцию в Самару будет значительно удобнее.



Почетный пекарь России, почетный гражданин Самары, Генеральный директор ЗАО "Самарский булочно-кондитерский комбинат" Лидия Ерошина рассказала, что многие ждали завершения строительства развязки:

"Следим за новостями, и знаем, что глава региона Дмитрий Азаров дал установку завершить их с опережением графика и лично контролировал степень готовности транспортного объекта. Теперь дороги города получат необходимую разгрузку, это отразится и на нашей деятельности – мы сэкономим время доставки продукции и сырья".

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Торгово-промышленной палаты Самарской области Денис Анисимов планирует теперь чаще ездить по Ново-Садовой:



"Огромное спасибо Правительству Самарской области, строителям, всем, кто участвовал, работал. И финансирование вовремя было и подрядные организации грамотно сработали. Пробок больше не будет, люди смогут поскорее добираться по своим личным делам, так и на работу. Раньше я сам ездил по этой дороге, сейчас определённое это время не ездил. Сейчас, наверно, будем возобновлять движение".

Председатель Самарского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов считает, что развитие инфраструктуры опережающими темпами всегда позитивно сказывается и на регионе, и на предпринимателях, и на простых жителях.

"Конечно, открытие эстакады увеличит скорость прохождения автотранспорта, уменьшатся издержки – как автотранспортных предприятий, так и временные. Уменьшатся сроки доставки товаров. Для бизнеса всегда развитие инфраструктуры – это хорошо, и так, как это делается в Самарской области, такой достойный пример заботы о жителях и о предприятиях".

Также, по его мнению, такое серьезное инфраструктурное строение в центре города даст еще один виток развитию территорий, расположенных в удалении от центра города.

Директор Волжского округа розничной сети "Магнит" Роман Кондраков заявил, что новая эстакада позволит в несколько раз сократить время доставки продуктов более 700 торговых объектов сети и укрепить логистические маршруты. От этого зависит своевременно снабжение свежими продуктами не только жителей Самарской области и ближайших регионов:

"Уверен, оценят запуск движения раньше планированного срока и наши поставщики. Темпы, которыми улучшается инфраструктура региона, благодаря системной работе управляющей команды региона и губернатора Дмитрия Азарова, действительно впечатляют".

Уполномоченный по правам предпринимателей Самарской области Эдуард Харченко считает, что избавление от пробок благодаря новой развязке скажется на жизни города в целом:

"Даже темп жизни и темп движения ускоряется за счёт сокращения времени проезда на работу, до дома. Появляется больше возможности побыть с близкими и родными. Также особо важна и логистическая составляющая. Это коммерческий транспорт, который будет ещё быстрее доставлять продукты питания, скорая медицинская помощь будет быстрее добираться до больниц и спасать больных. Это все даст возможность жить более комфортно в нашем любимом городе".



Важно для жизни всего города

Сенатор от Самарской области Андрей Кислов отметил, что от пропускной способности и качества дорог во многом зависит региональная экономика и комфортная жизнь жителей губернии. Так, открытие движения по этой развязке позволит решить одну из основных городских транспортных проблем. Улицы Ново-Садовая и Советская Армия – ключевые транспортные артерии областного центра, поэтому на них ложится повышенная нагрузка:

"Эстакада на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии построена в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На протяжении всех полутора лет работ сохранялся максимальный темп строительства. Подрядчики успешно выполнили задачу, поставленную губернатором Дмитрием Азаровым – открыть рабочее движение с опережением сроков. При этом удалось обеспечить высокое качество транспортного объекта".

Завершение строительства развязки – очередной важный виток в позитивном развитии инфраструктуры региона. Дальше – больше. Первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Леонид Симановский подчеркнул:

"Я хочу подчеркнуть, что и в 2023 году эта работа будет продолжаться. Например, в следующем году на сельские дороги в Самарской области планируется направить 494 млн руб. из федерального бюджета. Сейчас как раз идет работа над главным финансовым документом страны. Приоритет отдается не только самарским дорогам, но и, безусловно, во всем регионе".

Председатель Самарской гильдии строителей Любовь Аристова уже успела оценить лично преимущества новой развязки:

"Я сегодня уже проехала. Великолепно! Дело в том, что эта развязка просто была необходима. Развязку сделали очень быстро и очень качественно. Хочется отдельно отметить, что и движение отрегулировали хорошо. Когда едут машины в город, два крайних светофора горят красным, чтобы пропустить сбоку, а левый – зеленый, и машины идут прямиком. Замечательно".



Любовь Аристова отмечает: когда была стройка, здесь очень грамотно отрегулировали движение и сделали качественный дублер.

Дмитрий Азаров:

"Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет"

Основные строительные работы по транспортной развязке начали в мае 2021 года. По контракту срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2023 года. Однако с учетом важности объекта и минимизации неудобств для жителей, на время работ, губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу вести работы опережающими темпами.



Региональные власти обеспечили стабильное финансирование объекта и заручились федеральной поддержкой. Это позволило, в том числе, организовать бесперебойную поставку материалов. Уже через год, в июле 2022 года, строители начали укладку дорожного покрытия. Глава региона нацелил подрядчиков на то, чтобы при сохранении качества строительства открыть по развязке рабочее движение до конца года.

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин перед запуском дорожного движения подчеркнул:

"В Самаре дорога, которую мы открываем сегодня, по километражу небольшая, но очень важная. Она внутри города, была узкая, давно были пробки. И вот сейчас благодаря той программе, которую утвердил Президент, нам удается в городе открыть эту прекрасную дорогу. Огромное спасибо руководству региона, губернатору, всем командам муниципалитетов, которые работают над этой задачей. Хочу сказать спасибо Росавтодору, всем строителям. Мы строим с опережением благодаря профессиональной и слаженной работе команды строителей, федерального центра и регионов".

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил:

"Это важнейшая и долгожданная развязка. Здесь, на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, пробка или затрудненное движение были минимум по 16 часов в сутки. Жители Самарской области ждали эту развязку десятки лет. В соответствии с ранее заключенным контрактом срок сдачи объекта - декабрь 2023 года, но мы понимали: хоть на день раньше откроем - уже людьми будет оценено. Есть четкий план организации работ. Мы всегда понимали, где можем запараллелить процессы и приблизить открытие развязки. Благодаря вашей поддержке, Марат Шакирзянович, благодаря слаженной работе Министерства транспорта РФ и Росавтодора нам удалось приблизить этот день больше чем на год. Огромное спасибо за помощь в реализации этого важного для нас проекта. Мы сэкономили время – а это удобство и комфорт, меньше выхлопных газов, сэкономленное время в пробках, которое можно провести с родными и близкими людьми, потратить на важные для нашего региона и страны добрые дела".

Фото: пресс-служба правительства СО