«Важно, чтобы ваши родные чувствовали заботу»: Дмитрий Азаров рассказал мобилизованным землякам о мерах поддержки их семей

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В среду, 5 октября, Губернатор Дмитрий Азаров встретился с земляками, которые были призваны в ряды Вооруженных сил России в рамках частичной мобилизации. Сейчас они проходят подготовку и боевое слаживание перед тем, как отправиться защищать рубежи нашей Родины в зоне проведения специальной военной операции.

Александр Катеев оказался среди тех, кого Родина призвала встать на защиту интересов мирных граждан Донбасса. Он получил повестку на следующий день после того, как Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. «Сейчас важно не оставаться в стороне, ведь все мы проходили службу, давали присягу и чувствуем ответственность за то, что происходит. Настрой – боевой, проходим подготовку. В бытовом плане – все отлично. Нас встретили, разместили, кормят хорошо. Получили все необходимое, в ближайшее время приступим к тактическим занятиям», – отметил он.

В рядах российской армии Максим Нестеров отслужил почти 12 лет. Когда пришла повестка, и тени сомнения, чтобы вновь встать на защиту Родины, не было. Сейчас восстанавливает в памяти теоретические знания, в ближайшее время начнутся тактические занятия. «Поначалу семья очень беспокоилась и переживала за меня. Но я их убедил в том, что все хорошо, нашу страну должен кто-то защищать, отстаивать интересы, – отметил мобилизованный. – Я считаю, что важно в такой момент не оставаться в стороне и помочь бойцам, которые защищают мирных граждан. Как наши деды воевали за мир, так же и мы должны защитить нашу страну».

Дмитрий Азаров проверил, как устроен быт мобилизованных земляков в военной части, какие условия созданы, есть ли какие-либо проблемы с организацией питания, выдачей обмундирования. «Никак нет, все на довольствие поставлены», – ответили военнослужащие, отметив, что для пребывания в части на период обучения созданы комфортные условия.

Один из военнослужащих, призванный в рамках частичной мобилизации, поинтересовался тем, в какие сроки начнутся выплаты. Напомним, согласно Указу Главы государства те, кто призван из запаса, получат такие же выплаты, что и контрактники.

«Довольствие будет выплачиваться с десятого по двадцатое число, отсчет идет с момента зачисления в часть. Будут учтены командировочные расходы, надбавки за участие в боевых действиях», – ответил заместитель начальника филиала ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия» в г. Сызрань, полковник Сергей Спиридонов. Он посоветовал оставлять банковские карточки родственникам, чтобы не было сложностей при переводе денег близким, находясь в зоне проведения СВО. Для этого необходимо оформить доверенность на членов семьи.

Дмитрий Азаров сообщил, что в регионе ведется работа по созданию социального паспорта семьи военнослужащего, чтобы родные могли получить всю необходимую поддержку. «Сейчас мы собираем вопросы, чтобы мы могли их отработать, в том числе с вашими родными и близкими. Вы знаете, что я задачу поставил, чтобы на каждую семью военнослужащего был составлен социальный паспорт. Будут выходить на ваших родных, близких, на родителей, жен из местных администраций и социальных служб, проводить интервьюирование о том, какая помощь нужна. Их задача – понять состав семьи, какая помощь нужна по образованию детей, по устройству в детские сады, по предоставлению медицинских услуг, чтобы в первоочередном порядке – задачу такую поставил – предоставляли медпомощь, проводили при необходимости обследования, плановые операции, реабилитацию. По многим вопросам, которые вас волнуют, нужна юридическая помощь. Возможно, есть бытовые вопросы», – рассказал Дмитрий Азаров. Он отметил, что совсем недавно к нему обратилась жена военнослужащего с вопросом о приобретении дров. «С дровами мы сейчас точно поможем, но рассматриваем вопрос, как ускорить газификацию дома», – добавил руководитель области.

Губернатор подчеркнул: пока защитники Родины выполняют свой гражданский долг, Правительство региона и муниципальные власти окажут необходимую помощь каждой семье. «Это наш святой долг, чтобы родные и близкие почувствовали плечо поддержки, пока вы выполняете свой долг перед Родиной. Посильную помощь мы окажем всем, – заявил Дмитрий Азаров. – Важно, чтобы ваши родные и близкие чувствовали заботу о семьях тех, кто защищает нашу Родину».

Звучали вопросы и сохранения рабочих мест на период частичной мобилизации. Руководитель области пояснил, что после возвращения из зоны СВО трудовые отношения будет продолжены, поскольку место закреплено за конкретным человеком. «Трудовые контракты не расторгаются, а приостанавливаются, – отметил Дмитрий Азаров. – Если какое-то предприятие расторгло с вами контракт, оно нарушило норму закона. Мы их на место поставим».

Также обсуждался вопрос о дополнительной экипировке военнослужащих. «Мы посоветовались с командирами, участниками специальной военной операции и определили 11 позиций к нормативному обеспечению со стороны Министерства обороны, которые будут приобретаться за счет средств регионального бюджета. Это спальники, коврики, балаклавы, налокотники, наколенники, аптечка, шапка и так далее. Мы сейчас занимаемся их изготовлением и приобретением. Задача поставлена это сделать в кратчайшие сроки», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров также проверил условия питания и проживания мобилизованных земляков, обратив особое внимание представителей Минобороны РФ на том, что крайне важно обеспечивать комфортный температурный режим в казармах. В настоящий момент отопление поступает во все помещения военной части. Глава региона ознакомился и с тем, как сейчас идет подготовка бойцов. «Пусть вам здесь, в учении, будет тяжело, а бою – легко, и вы вернетесь домой невредимыми», – завершая встречу, обратился к мобилизованным землякам Дмитрий Азаров.