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Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.
Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета
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Валерий Фальков и Вячеслав Федорищев открыли технопарк Тольяттинского госуниверситета

2 сентября 2024 22:28
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Глава Минобрнауки России и Вячеслав Федорищев открыли производство биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

В понедельник, 2 сентября, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев приняли участие в открытии технопарка Тольяттинского государственного университета и расположенного в нем производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

Отметим, ТГУ является участником Программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и федерального проекта «Передовые инженерные школы» по созданию совместно с высокотехнологичными партнерами передовой инженерной школы «Гибридные и комбинированные технологии» (ГибридТех).

«Самарская область – регион индустриальный. У нас много сильных университетов, но такие знаковые объекты появляются нечасто. А значит, это большая работа и труд всего коллектива. Это большая программа передовой инженерной школы, которую поддержал Президент России Владимир Владимирович Путин. Это большая проработка с нашими индустриальными партнерами, которые видят необходимость связки образования, науки и развития промышленности», – подчеркнул глава 63-го региона.

Важнейшим результатом участия Тольяттинского госуниверситета в федеральных инициативах стало создание инновационно-технологического парка. Его основное предназначение – обеспечить высокий уровень образовательного процесса и дать студентам практические навыки, необходимые для становления высококвалифицированными инженерами.

«Все передовые инженерные школы, как большой проект, создавались для решения нескольких задач. Первая, и, пожалуй, приоритетная – сблизить систему высшего образования и реальное производство, чтобы инженерные и технологические задачи, которые стоят перед компаниями, успешно решались студентами и преподавателями университетов, – сказал Валерий Фальков. – В Тольятти творчески подошли к задаче и пошли дальше. Я вижу это по различным подразделениям Тольяттинского госуниверситета, где соединены разные задумки. И в структуру передовой инженерной школы логично вошел технопарк – пространство для инженерного творчества, мелкосерийного производства. Это возможность давать студентам право экспериментировать, создавать уникальный продукт не просто в процессе обучения, а по заказам предприятий. Отличительная черта Самарской области – умение работать с идеями, превращать их в знания, в конкретные продукты. И в Тольятти этому есть лучшее подтверждение».

В рамках визита глава министерства и руководитель области оценили научный потенциал образовательной организации, осмотрели производственные площадки нового технопарка передовой инженерной школы, а также пообщались с сотрудниками научно-исследовательского института прогрессивных технологий.

Обращаясь к главе Минобрнауки России, Вячеслав Федорищев доложил: «Передовая инженерная школа работает в полном объеме. Здесь будут появляться новые сущности, новые объекты. И самое главное – Вы будете видеть, как все здесь наполняется промышленной и экономической жизнью».

В настоящее время на базе технопарка выстраиваются реконфигурируемые технологические цепочки по созданию опытных образцов и опытно-промышленного производства инновационной продукции. Флагманским направлением является разработка новых магниевых сплавов, технологий их получения и обработки, в том числе для снижения веса изделий машиностроения, авиации и космонавтики. Вместе с тем первые проекты, связанные с ультразвуковыми и магниевыми технологиями для автомобилестроения и медицины, уже работают. Сегодня состоялось открытие производства биорезорбируемых имплантатов из магниевых сплавов.

«Мы открываем наукоемкое производство линейки биорезорбируемых имплантатов из ультрамелкозернистого магния взамен ушедшей с рынка немецкой продукции для ускоренной реабилитации после травм. Текущая потребность – от пяти тысяч изделий в год с потенциалом десятикратного расширения номенклатуры, – рассказал ректор ТГУ Михаил Криштал. – Также готовим к запуску производство по выпуску медицинских изделий для остеосинтеза, ультразвуковых хирургических инструментов. Все это результат взятого университетом курса в рамках программы развития до 2030 года на совершенствование системы поддержки инноваций и доведения их до реального внедрения».

Планируется, что уже в текущем году на базе технопарка будут открыты пять специальных образовательных пространств: инжиниринговый центр высокотехнологичных производств, региональный авторизованный учебный центр САПР и три лаборатории – ультразвуковых, лазерных технологий и мехатроники и автоматизированных производственных систем.

Валерию Фалькову и Вячеславу Федорищеву представили результаты первого крупного проекта ГибридТеха, реализованного в интересах генерального партнера АО «АВТОВАЗ», – модернизация пяти автоматических линий ультразвуковой сварки деталей обивки дверей и панели приборов автомобиля LADA Vesta. Разработанные специалистами Тольяттинского госуниверситета ультразвуковые комплексы смогли заменить зарубежные.

«Именно здесь мы видим абсолютно уникальный пример – как крупное предприятие (АВТОВАЗ) поддерживает университет, в котором получает и кадры, и научные знания. В этой синергии появляются вот такие замечательные новые центры. Здесь над созданием новых высокотехнологичных отраслей, производства работают молодые ученые и люди уже с большим опытом. Мы в сердце Стратегии социально-экономического развития Самарской области видим поддержку такого сплава - наука, кадры образования и производство», - сказал руководитель области, отметив успешный опыт взаимодействия крупнейшего промышленного предприятия и передовой инженерной школы.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, говоря о результатах официального визита в Самарский регион, подчеркнул: «В последние годы самое пристальное внимание обращалось на то, как научиться очень быстро делать востребованную продукцию. Университеты Самарской области, которые мы сегодня посетили, показывают, что это им по силам».

В завершение глава Самарской области отметил достигнутые договоренности, партнерство с федеральным ведомством.

«Мы будем оказывать солидарную поддержку финансовую и нефинансовую университетам для развития. Это кампусы, это благоустройство, чтобы территории университетов были по-настоящему удобными, комфортными для студентов, профессорско-преподавательского состава. И это развитие производственной базы, а самое главное - кооперация с крупными предприятиями», - поделился Вячеслав Федорищев.

 

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области / Иван Макеев

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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