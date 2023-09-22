«Вахта памяти»: в УФСИН СО прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УИС

В УФСИН России по Самарской области состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.
Мероприятия организованы в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти». В них приняли участие руководство УФСИН, ветеранской организации, представители общественности.
В Самаре состоялся молебен в храме Александра Невского за упокой душ погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы. А также – минута молчания.
Затем прошло возложение живых цветов к Вечному огню у мемориала в память о погибших сотрудников правоохранительных органов.
В церемонии приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.
В местах увековечения памяти сотрудников УИС выставлены свечи памяти, сообщает пресс-служба УФСИН СО.
Фото: пресс-служба УФСИН СО