«Вахта памяти»: в УФСИН СО прошли мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников УИС

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В УФСИН России по Самарской области состоялись мероприятия, приуроченные ко Дню памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников уголовно-исполнительной системы.



Мероприятия организованы в рамках Всероссийской акции «Вахта памяти». В них приняли участие руководство УФСИН, ветеранской организации, представители общественности.



В Самаре состоялся молебен в храме Александра Невского за упокой душ погибших сотрудников уголовно-исполнительной системы. А также – минута молчания.



Затем прошло возложение живых цветов к Вечному огню у мемориала в память о погибших сотрудников правоохранительных органов.



В церемонии приняли участие заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Максим Мищенко, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

В местах увековечения памяти сотрудников УИС выставлены свечи памяти, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО