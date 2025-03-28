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27 марта глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин провел объезд территорий Советского района по сообщениям горожан, которые поступили на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в ходе прямого эфира, прошедшего 25 марта.



Так, жители дома № 4 по улице Матросова обратили внимание главы района на не вывезенные бетонные конструкции во дворе дома после демонтажа элементов старой детской площадки. До середины дня разрушенные бетонные плиты были вывезены с территории.



«Силами муниципального бюджетного учреждения «Советский» выполнена погрузка и вывоз крупногабаритных конструкций со двора по улице Матросова, - рассказал Вадим Бородин. – Жители здесь живут очень активные, заботятся о чистоте и порядке в своем дворе. На встрече также возник вопрос, как добиться выполнения санитарной обрезки деревьев на придомовой территории. Рассказал, что для этого им необходимо принять решение о необходимости обрезки зеленых насаждений на общем собрании собственников, затем о своем решении сообщить управляющей компании для включения в план работ. Во время объезда обратил внимание, что в соседнем дворе контейнерная площадка без ограждения – это создает неудобства жителям. Обсудим с департаментом городского хозяйства и экологии возможность ограждения площадки в текущем году».



Далее глава района совместно с заместителем руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергеем Панфёровым осмотрели тротуар по улице Аэродромной с нечетной стороны. В рамках «прямой линии» жители просили обновить асфальтовое покрытия тротуара. Как рассказал Сергей Панферов, ранее был отремонтирован тротуар по улице Аэродромной от улицы Авроры до остановки общественного транспорта «Энтузиастов» и от дома №118 по улице Промышленности до входа в Парк Победы.



«Остался неотремонтированным участок от остановки «Энтузиастов» до улиц Промышленности по нечетной стороне. Здесь действительно тротуар находится в неудовлетворительном состоянии и требует обновления. В настоящий момент мы разрабатываем проект благоустройства этого участка. Как только проект будет готов, запросим финансирование. Рассчитываем, что уже в этом году нам выделят необходимые средства для проведения работ», - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самара Сергей Панфёров.



Информация о прямых эфирах с участием глав районов размещается в пабликах в социальных сетях Администрации Самары и Администраций внутригородских районов областного центра. 2 апреля «прямую линию» с жителями проведет глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.

Фото: администрация Самары