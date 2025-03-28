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Вадим Бородин провел объезд территорий Советского района по сообщениям горожан

28 марта 2025 17:52
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Сообщения поступили на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в ходе прямого эфира, прошедшего  25 марта. 

27 марта глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин провел объезд территорий Советского района по сообщениям горожан, которые поступили на платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в ходе прямого эфира, прошедшего  25 марта. 

Так, жители дома № 4 по улице Матросова обратили внимание главы района на не вывезенные бетонные конструкции во дворе дома после демонтажа элементов старой детской площадки.  До середины дня разрушенные бетонные плиты были вывезены с территории.

«Силами муниципального бюджетного учреждения «Советский» выполнена погрузка и вывоз крупногабаритных конструкций со двора по улице Матросова, - рассказал Вадим Бородин. – Жители здесь живут очень активные, заботятся о чистоте и порядке в своем дворе. На встрече также возник вопрос, как добиться выполнения санитарной обрезки деревьев на придомовой территории.  Рассказал, что для этого им необходимо принять решение о необходимости обрезки зеленых насаждений на общем собрании собственников, затем о своем решении сообщить управляющей компании для включения в план работ.  Во время объезда обратил внимание, что в соседнем дворе контейнерная площадка без ограждения – это создает неудобства жителям. Обсудим с департаментом городского хозяйства и экологии возможность ограждения площадки в текущем году».

Далее глава района совместно с заместителем руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самары Сергеем Панфёровым осмотрели тротуар по улице Аэродромной с нечетной стороны. В рамках «прямой линии» жители просили обновить асфальтовое покрытия тротуара. Как рассказал Сергей Панферов, ранее был отремонтирован тротуар по улице Аэродромной от улицы Авроры до остановки общественного транспорта «Энтузиастов» и от дома №118 по улице Промышленности до входа в Парк Победы.

«Остался неотремонтированным участок от остановки «Энтузиастов» до улиц Промышленности по нечетной стороне. Здесь действительно тротуар находится в неудовлетворительном состоянии и требует обновления. В настоящий момент мы разрабатываем проект благоустройства этого участка. Как только проект будет готов, запросим финансирование. Рассчитываем, что уже в этом году нам выделят необходимые средства для проведения работ», - рассказал заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии Самара Сергей Панфёров.

Информация о прямых эфирах с участием глав районов размещается в пабликах в социальных сетях Администрации Самары и Администраций внутригородских районов областного центра. 2 апреля «прямую линию» с жителями проведет глава Кировского внутригородского района Игорь Рудаков.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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