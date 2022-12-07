В 2023 году в Самаре продолжится благоустройство дворов

129

Во внутригородских районах Самары в 2023 году продолжится работа по благоустройству дворов в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2022 году в областном центре только по нацпроекту преобразилось 56 дворовых территорий.



Так, Администрацией Железнодорожного района Самары по итогам аукциона определена подрядная организация, с которой заключен контракт на выполнение работ по благоустройству 5 дворовых территорий по следующим адресам:



ул. Рабочая, 85

ул. Спортивная, 12, 14

ул. Гагарина, 29

ул. Гагарина, 41

ул. Революционная, 143, 145, 145А, 147.



В рамках благоустройства запланированы работы по ремонту внутриквартальных проездов, обустройству парковочных карманов, тротуарных дорожек. Предусмотрена установка детских и спортивных комплексов с безопасным прорезиненным покрытием, скамеек, урн, ограждения, проведено освещение и озеленение дворовых пространств. Также будет проведен ремонт и покраска существующего оборудования и элементов уличной мебели.



Дворы преображаются при активном участии жителей на всех этапах работ. Участвуя в создании дизайн-проекта будущего двора, они совместно решают, что хотели бы видеть в обновленном пространстве.



Ожидается, что работы начнутся в следующем году при наступлении благоприятных погодных условий - не позднее 1 мая.

Фото: пресс-служба правительства СО