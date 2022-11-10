В зоне особого внимания надзорных органов – многодетные семьи региона

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Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы Похвистнево, муниципальных районов Похвистневский и Камышлинский совместно с представителем комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Похвистневского района проведено совместное мероприятие по местам проживания многодетных семей, проживающих в с.п. Подбельск.

Во время проведения выезда инспекторы беседовали с жителями по вопросам противопожарной тематики, выдавали памятки по пожарной безопасности, доводили элементарные правила: как уберечь себя, своих близких и свое имущество от пожара, как вызвать экстренные службы в случае экстремальной ситуации, как использовать первичные средства пожаротушения и безопасно пользоваться электронагревательными приборами в быту в период отопительного сезона.

Задача подобных рейдов – не наказать жильцов, а предупредить, рассказать о последствиях, к которым может привести использование самодельного обогревательного прибора, топящаяся печь или неисправные провода. Места проживания неблагополучной категории граждан находятся на особом учете у представителей отдела надзорной деятельности.

Фото: ГУ МЧС СО