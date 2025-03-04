В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о женщинах-архитекторах Самары

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6 марта в 19.00, в преддверии Международного женского дня, в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция «Женское лицо самарской архитектуры» (12+). Ее прочитает историк архитектуры Армен Арутюнов. Вход свободный.

На протяжении многих веков архитектура в России была исключительно мужской профессией, и только в начале ХХ века ситуация начала меняться с появлением в Санкт-Петербурге Высших женских политехнических курсов. А первая полностью спроектированная женщиной постройка появилась в 1932 году в Самаре. Ей стала Фабрика-кухня Екатерины Максимовой.

На лекции прозвучит рассказ о женщинах-архитекторах и их работах в Самаре: о Фабрике-кухне и Радиодоме, комплексе Самарской площади и набережной, о жилых и общественных зданиях, интерьерах и благоустройстве.

6 марта 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)