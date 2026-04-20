Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду
Житель Самарской области лишился Мерседеса за пьяную езду
В Самарской области вырос спрос на репетиторов по физике и иностранным языкам
В Самарской области вырос спрос на репетиторов по физике и иностранным языкам
70% россиян готовы рассмотреть подработку в ритейле, чаще всего — на складе и без общения с клиентами
70% россиян готовы рассмотреть подработку в ритейле, чаще всего — на складе и без общения с клиентами
В «ЗИМ Галерее» представят обзор литературы в жанре научной фантастики
В «ЗИМ Галерее» представят обзор литературы в жанре научной фантастики
ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал» под товарами
ФАС выдала предупреждение Ozon из-за знака «Оригинал» под товарами
В национальном парке «Самарская Лука» исчезли волки
В нацпарке «Самарская Лука» исчезли волки
Движение парома «Окский-35» было временно приостановлено из-за резкого подъёма воды в Волге. Сейчас условия позволяют возобновить его работу.
20 апреля возобновится работа грузопассажирской переправы «Самара – Рождествено» 
Температура воздуха 20 апреля в Самаре ночью +7, +9°С, днем +10, +12°С.
20 апреля в регионе днем дождь, возможна гроза, до +14°С
Самарская областная детская библиотека проведет международный патриотический онлайн-мост «Союз победителей»
19 апреля в Самаре состоится традиционный Космический полумарафон
В Самаре пройдет показ фильма «Огниво против Волшебной Скважины» и лекция Артема Гаспарова
В «ЗИМ Галерее» представят обзор литературы в жанре научной фантастики

В «ЗИМ Галерее» представят обзор литературы в жанре научной фантастики

23 апреля в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» пройдет лекция Алисы Локаловой «Фантастическое безрыбье: почему в России издается все меньше научной фантастики» (18+). Мероприятие приурочено к Всемирному дню книги и авторского права и недавно прошедшему Дню космонавтики. Вход свободный.

На лекции эксперт представит обзор научной фантастики на современном русскоязычном литературном рынке. Также гости галереи узнают, почему сегодня фэнтези популярнее научной фантастики, чем издатели мотивируют отказ авторам, и почему переводная научно-фантастическая литература встречается намного чаще, чем произведения русскоязычных авторов.

Алиса Локалова – самарский писатель-фантаст, игровой сценарист и нарративный дизайнер, автор более сотни рассказов, участник книжных и литературных фестивалей. Публиковалась в онлайн-библиотеке «Прочитано», журнале «Собака», онлайн-журнале «Дегуста».

23 апреля 19.00

Вход свободный

Адрес: улица Ново-Садовая, 106, корпус 155 (культурный центр «ЗИМ Галерея»)

В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник.
19 апреля 2026  10:53
В субботу, 18 апреля, в Самаре состоялся первый в этом сезоне общегородской субботник
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
18 апреля 2026  12:44
️ В Самаре временно ограничат движение транспорта в связи с проведением Космического полумарафона
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
18 апреля 2026  11:57
Самарский губернатор раскрыл последствия налета беспилотников на регион
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
18 апреля 2026  11:31
В Новокуйбышевске дрон упал рядом с роддомом — в здании выбиты стёкла
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
17 апреля 2026  13:11
Между Самарой и Уфой начнёт курсировать первый прямой поезд
