Я нашел ошибку
Главные новости:
Ремонт терапевтического отделения стартовал в начале года и находится на финальной стадии.
В Отрадненской горбольнице продолжается ремонт двух амбулаторий и терапевтического отделения
Вход свободный.
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса
Заявки на участие в конкурсе принимаются по 10 сентября 2025 года через онлайн-систему.
Начался прием заявок для участия в конкурсе Фонда Тимченко «Туда, где семья»
По легенде учения, в результате замыкания электропроводки произошло возгорание на первом этаже в помещении прачечной.
На одном из предприятий Самары прошло пожарно-тактическое учение
Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.
В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов
Сегодня в Самарской области сеть государственных парков насчитывает пять площадок.
УК промпарков региона вошла в ТОП-20 по вкладу в экономику Самарской области и страны
С места ДТП госпитализированы пассажиры иномарки - женщины 1982 и 1975 годов рождения.
Ночью на 893 км  автодороги «М5- "Урал"» столкнулись Nissan Almera и Lada Vesta
До конца теплого сезона им предстоит навести порядок на территории более 2,3 тысячи гектаров. 
Более 140 человек будут осуществлять уход за газонами в Самаре
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.83
-0.39
EUR 94.95
-0.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
День железнодорожника для детей проведут в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса

31 июля 2025 15:59
66
Вход свободный.

6 августа в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка Миши Качикаракиса «Все, что мне удалось забыть» (18+). Вход свободный.

Миша Качикаракис работает в стиле поп-арт. В своем творчестве художник обращается к массовой культуре, рекламе, комиксам и повседневным объектам, смешивает символы, личные переживания и впечатления. Все это складывается в пазл с целостным сюжетом, с не всегда очевидными на первый взгляд смыслами. Свой подход Качикаракис описывает японским термином «югэн», обозначающим скрытую в глубине вещей красоту.  

На выставке представлена серия из 18 произведений, выполненных на скейтбордах. Это рисунки 2007-2025 годов из скетчбуков, перенесенные на доски в той же технике и теми же материалами, что и оригиналы в блокнотах. Художник использует  шариковую ручку, акварель, маркеры, а также технику коллажа. Работы в основном монохромны, с редким включением ярких цветовых пятен. Эти скетчи по разным причинам  не стали большими работами, но они связаны с эмоционально значимыми для автора моментами и наполнены глубокими эмоциями.

– Скейтбординг и творчество со мной всю сознательную карьеру художника, - говорит Качикаракис. – Обе эти истории тесно связаны между собой. Они дополняют друг друга, преобразуя мою жизнь.

Доски являются призмой, преобразующей внутренний мир художника в визуальные медиа. Для Качикаракиса этот проект – некоторый чекпойнт, демонстрирующий, как развивался и менялся он сам, «словно стадии развития бабочки в рамке под стеклом на стене».

Автор использует характерные для поп-арт комиксов техники (бэнг-бэнг, капли слез, экспрессивные выражения лиц) чтобы выразить сильные эмоции: тревогу, меланхолию, отчаяние, радость и любовь. Он включает в свои работы элементы личных историй, делая акцент на знакомых и близким всем переживаниях.

Работы Качикаракиса - это поиск красоты в несовершенном, визуальная медитация, в ходе которой разрозненные элементы уличного искусства – постеры, реклама, комиксы – обретают новые смыслы и эмоциональный подтекст, превращаясь в концентрированные образы личного опыта.

Выставка продлится до 17 августа. Вход свободный.

 

Фото:   «ЗИМ Галерея»

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В программе рабочей поездки – посещение промышленных предприятий города-побратима, а также социальных и инфраструктурных объектов, на которых ремонтные и восстановительные работы проводятся силами самарских специалистов.
31 июля 2025  14:35
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом прибыл в ДНР
96
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
31 июля 2025  12:39
Новые арт-объекты появляются на пешеходной улице Самары
148
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
31 июля 2025  11:39
Ход реконструкции теплосетей проверили главы районов Самары
185
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
31 июля 2025  09:37
Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
190
Глава региона напомнил, что у Самарской области богатый опыт взаимодействия с провинциями Китая, заключено 8 соглашений о сотрудничестве.
30 июля 2025  20:51
Вячеслав Федорищев встретился с Генеральным Консулом КНР
396
Весь список