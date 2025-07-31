В «ЗИМ Галерее» откроется выставка работ Миши Качикаракиса

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6 августа в 19.00 в зале лектория культурного центра «ЗИМ Галерея» откроется выставка Миши Качикаракиса «Все, что мне удалось забыть» (18+). Вход свободный.

Миша Качикаракис работает в стиле поп-арт. В своем творчестве художник обращается к массовой культуре, рекламе, комиксам и повседневным объектам, смешивает символы, личные переживания и впечатления. Все это складывается в пазл с целостным сюжетом, с не всегда очевидными на первый взгляд смыслами. Свой подход Качикаракис описывает японским термином «югэн», обозначающим скрытую в глубине вещей красоту.

На выставке представлена серия из 18 произведений, выполненных на скейтбордах. Это рисунки 2007-2025 годов из скетчбуков, перенесенные на доски в той же технике и теми же материалами, что и оригиналы в блокнотах. Художник использует шариковую ручку, акварель, маркеры, а также технику коллажа. Работы в основном монохромны, с редким включением ярких цветовых пятен. Эти скетчи по разным причинам не стали большими работами, но они связаны с эмоционально значимыми для автора моментами и наполнены глубокими эмоциями.

– Скейтбординг и творчество со мной всю сознательную карьеру художника, - говорит Качикаракис. – Обе эти истории тесно связаны между собой. Они дополняют друг друга, преобразуя мою жизнь.

Доски являются призмой, преобразующей внутренний мир художника в визуальные медиа. Для Качикаракиса этот проект – некоторый чекпойнт, демонстрирующий, как развивался и менялся он сам, «словно стадии развития бабочки в рамке под стеклом на стене».

Автор использует характерные для поп-арт комиксов техники (бэнг-бэнг, капли слез, экспрессивные выражения лиц) чтобы выразить сильные эмоции: тревогу, меланхолию, отчаяние, радость и любовь. Он включает в свои работы элементы личных историй, делая акцент на знакомых и близким всем переживаниях.

Работы Качикаракиса - это поиск красоты в несовершенном, визуальная медитация, в ходе которой разрозненные элементы уличного искусства – постеры, реклама, комиксы – обретают новые смыслы и эмоциональный подтекст, превращаясь в концентрированные образы личного опыта.

Выставка продлится до 17 августа. Вход свободный.

Фото: «ЗИМ Галерея»