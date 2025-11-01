В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта

162

4 ноября в 16.00 в рамках программы «Ночи искусств» в культурном центре «ЗИМ Галерея» откроется выставка «Искусство на арене. Архитектура самарского спорта» (12+). Проект приурочен к проведению в Самаре Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава».

Стадионы, манежи, корты, бассейны, ипподромы – не только функциональные постройки, но и результат творчества архитекторов, инженеров, художников и градостроителей. У каждого объекта своя история, художественные особенности и культурная ценность.

В экспозиции собрана информация о более чем 20 существующих, утраченных или нереализованных зданиях, комплексах, проектах и произведениях монументального искусства Самары и Куйбышева 1903–2020 годов.

Специально для выставки 3D-художник Роман Хариков создал макеты утраченных и нереализованных объектов Самары: павильон Бегового ипподрома, находившийся рядом с сегодняшней «ЗИМ Галереей», Яхт-клуб архитектора Петра Щербачева под Струковским садом, и проект реконструкции стадиона «Динамо» Юрия Храмова.

Куратор выставки – историк архитектуры Армен Арутюнов. Дизайн – Варвара Арутюнова. В экспозиции использованы фотографии: Николая Абросимова, Армена Арутюнова, Дмитрия Недыхалова, Дмитрия Орлова, Даниила Сайко; снимки из медиабанка газеты «Волжская коммуна» и издания о туризме «Кому на Волге» – работы Дмитрия Бурлакова, Екатерины Жевак, Игоря Казановского, Владимира Котмишева, Юлии Рубцовой, Андрея Савельева, Виталия Шабинского; изображения из архивов Владимира Самарцева, Виталия Самогорова, Юрия Харитонова, Дмитрия Храмова и интернет-журнала «Другой город».

Выставка продлится до 16 ноября.

4 ноября 16.00

Вход свободный 0+

Фото: «ЗИМ Галерея»