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В Жигулёвске открылся пятый в регионе Центр общения старшего поколения

31 января 2024 13:55
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В Жигулёвске открылся пятый в регионе Центр общения старшего поколения

26 января 2024 года в Жигулевске открылся пятый в регионе Центр общения старшего поколения. В мероприятии приняли участие управляющий Отделением Социального фонда России по Самарской области Елена Кривошеева, глава городского округа Жигулёвск Илья Сухих, председатель Думы Юрий Смеловский, депутат Елена Реброва. Праздничную программу для первых гостей Центра открыли сотрудники местного Дворца Культуры: Валентина Жаборовская, Ксения Устимова, Давид Абдунабиев.

«В Центре общения старшего поколения всегда найдётся интересный и разнообразный досуг для гостей. Здесь каждый сможет выбрать себе занятие по душе», — отметила Елена Кривошеева.

В новом Центре общения созданы все условия для дружеского общения посетителей и занятий по интересам. Каждую неделю в Центре будут проходить культурные и образовательные мероприятия, встречи с представителями власти и специалистами госучреждений. Особое внимание будет уделено повышению финансовой грамотности старшего поколения, а также помощи в освоении цифровых технологий.

Центр общения старшего поколения расположен по адресу: Самарская область, г.о. Жигулевск, ул. Комсомольская, 29.

 

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