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В «Жигулевской долине» состоялся Открытый Финал конкурса «УМНИК Самарская область 2021»

2 декабря 2021 09:35
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В «Жигулевской долине» состоялся Открытый Финал конкурса «УМНИК Самарская область 2021»

1 декабря в региональном представительстве Фонда содействия инновациям в Самарской области - на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» состоялся Открытый онлайн-Финал конкурса «УМНИК САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2021».

Программа «УМНИК» одна из самых массовых и популярных в России. Она мотивирует молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок. Защита проектов прошла при участии авторитетного жюри и руководства регионального представительства Фонда.

- Для вас, молодых инноваторов, участие в конкурсах Фонда содействия инновациям – отличная возможность воплотить свою идею в жизнь. Фонд и его программы —  это один из самых эффективных и простых механизмов для получения финансовой и организационной поддержки. Развитие инновационных предприятий, стартапов с их уникальными высокотехнологичными разработками – приоритет в работе областного Правительства и министерства экономического развития, поэтому для нас, как регионального представительства Фонда и подведомственного учреждения министерства, очень важно, чтобы каждый проект получил позитивный импульс. 

Мы всегда рады вам в «Жигулевской долине и желаем удачного «роста» ваших идей и разработок!», - поприветствовал финалистов региональный представитель Фонда содействия инновациям в Самарской области – руководитель оператора инновационной деятельности региона – ГАУ «ЦИК СО» Александр Сергиенко.

Всего в 2021 году в 10 полуфиналах конкурса приняло участие 220 молодых инноваторов в возрасте от 18 до 30 лет из разных городов России: Самара, Тольятти, Кинель, Волгоград, Уфа, Казань, Саратов и Ростов-на-Дону. От самарской области проекты были представлены учащимися ведущих вузов региона, в том числе, Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, Самарского государственного медицинского университета, Самарского государственного технического университета, Самарского государственного университета путей сообщения, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного аграрного университета, Тольяттинского государственного университета и др. 

Также для молодых разработчиков инновационных технологических проектов, представляющих другие образовательные и научные организации, был организован Открытый полуфинал на площадке «Жигулевской долины».

К работе всех полуфинальных отборов было привлечено 67 экспертов, представляющих академическое и научное сообщество региона и утвержденных Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области и руководством ФСИ.

На финале работа регионального экспертного жюри была распределена по 6 трекам: цифровые технологии, медицина и технологии здоровьесбережения, новые материалы и химические технологии, новые приборы и интеллектуальные производственные технологии, биотехнологии, ресурсосберегающая энергетика. Большинство представителей экспертного сообщества отметили высокую техническую организацию проведения Финального мероприятия в технопарке «Жигулевская долина.

В результате проведения всех полуфиналов в регионе было отобрано 84 проектов, которые далее проходили обезличенную анонимную экспертизу. Авторы 82 проектов из 84 допущены к финалу. Все проекты этих молодых инноваторов актуальны для развития нашего региона.

В финальном отборе проектов приняло участие 25 экспертов, перед которыми стояла нелегкая задача – оценить проекты, достойные победы в конкурсе. Большинство представителей экспертного сообщества отметили высокую техническую организацию онлайн-Финала в технопарке «Жигулевская долина». 

В ближайшее время будет объявлен список из 20 потенциальных победителей конкурса «УМНИК Самарская область 2021», которые в следующем году заключат с Фондом двухлетний договор и получат грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своих проектов.

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