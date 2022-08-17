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В Жигулевске пожарные отрабатывали навыки тушения пожара на кондитерском комбинате «Услада»

17 августа 2022 17:56
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Пожарные ликвидировали условный пожар.

В каждом подразделении пожарной охраны регулярно, в соответствии с разработанным графиком, проводятся пожарно-тактические занятия (ПТЗ). Цель подобных занятий - совершенствование мастерства руководителей тушения пожара по эффективному использованию сил и средств, повышение уровня боеготовности подразделений пожарной охраны, служб жизнеобеспечения и их взаимодействия с администрацией объекта.

В течение трех дней, с 11 по 14 августа, в Жигулевске пожарно-спасательные подразделения отрабатывали навыки тушения пожара на кондитерском комбинате «Услада» и проверяли уровень защищенности объекта и готовность должностных лиц к действиям при ЧС.

По тактическому замыслу ПТЗ пожар произошел в помещениях химической лаборатории, расположенной на первом этаже основного производственного здания, где пожарную нагрузку в основном составляет электрооборудование и оргтехника. Условный пожар, увеличивая свою площадь и создавая зону задымления, охватывающую почти все помещения первого этажа, распространялся в смежные помещения гардероба, участок приготовления вафель и угрожал перекинуться на кровлю.

При возникновении пожара на объекте сработала система автоматической пожарной сигнализации и весь персонал объекта эвакуировался из здания самостоятельно без происшествий, ответственный за пожарную безопасность сосчитал людей и передал руководителю тушения пожара – списки эвакуированных.

Привлеченные силы и средства со всеми поставленными перед ними задачами успешно справились, не дав условному пожару распространиться на помещения второго отдельного блока и вышележащие этажи.

Участие в пожарно-тактических занятиях принимали 32 человека личного состава и 3 единицы пожарной техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

 

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