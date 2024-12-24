63

Об этом рассказал губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале:

"В замечательной семье из Кинеля родился 10-й ребенок.

На днях многодетная мама выписалась с дочкой из Самарского областного перинатального центра СОКБ имени Середавина. Девочку назвали Галиной. Теперь в семье Владимира и Светланы Пукиш 10 детей: 3 сына и 7 дочерей. Самый старший ребенок – 17-летняя Виктория.Счастливая мама поделилась: «Мы люди верующие. Принимаем каждого ребенка, который нам дает Бог».

Примечательно, что старшая дочь и самый младший ребенок в семье родились в один день.

Здоровья героической маме и новорожденной дочке! Успехов и всех благ этой прекрасной семье! Когда буду в Кинеле, постараюсь обязательно заехать в гости.

Многодетная семья – основа развития нашего региона и всей страны. Президент Владимир Владимирович Путин уделяет поддержке многодетных семей первостепенное внимание. Для нас это также приоритет. В Самарской области многодетным семьям оказывается 38 видов социальной поддержки. Мы вводим новые меры, увеличиваем объемы финансирования. Будем усиливать здесь нашу работу.

На фото многодетные родители с новорожденным ребенком и старшей дочерью".

Фото:телеграм-канал Вячеслава федорищева