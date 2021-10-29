В выходные дни в регионе продолжатся широкомасштабные рейды ГИБДД

Я нашел ошибку
Главные новости:
Представительница Самарской области Ирина Охотникова завоевала бронзовую медаль.
В Сочи завершились всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах среди женщин
В олимпиаде могут участвовать ученики 1–9 классов.
1 ноября  стартует Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
Рабочие дни РЭО: 1,2,3,6 ноября. Выходные: 4,5,7 ноября.
ГИБДД СО информирует о режиме работы регистрационно-экзаменационных подразделений
Они получили 6,5 лет колонии на двоих.
В Самаре осуждены экс-сотрудники районной администрации
В Самаре за сутки 548 заболевших.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Граждане с подтвержденным COVID-19, которые проходят лечение дома, не должны покидать свои квартиры до получения результатов анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования.   
Контроль за амбулаторными больными COVID-19 в Самаре: за нарушение самоизоляции – штраф
Наиболее вероятная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.
Прошлой ночью в Самаре на улице Водников при пожаре погиб мужчина
Данная награда учреждена Правительством Самарской области к 80-летию со дня эвакуации столицы СССР из Москвы в Куйбышев.
Ветеран «Т Плюс» Григорий Граченко награжден памятным знаком «Куйбышев – запасная столица»
Наверх
Самара  +5 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.52
0
EUR 82.29
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской области пройдет церемония прощания с красноармейцем Метёлкиным Степаном
На самарской площади Славы можно увидеть "Героев России, какими их не видел никто"
Детей и подростков приглашают присоединиться к онлайн-смене «Самарские каникулы» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В выходные дни в регионе продолжатся широкомасштабные рейды ГИБДД

29 октября 2021 15:26
127
С пятницы 29 по воскресенье 31 октября будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области.

В Самарском регионе в предстоящие выходные дни сотрудниками Госавтоинспекции будут продолжаться комплексные профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения со стороны автомобилистов.

Особое внимание автоинспекторов будет уделено на выявление водителей в состоянии опьянения, а также на автомобилистов, допускающих выезды на встречные полосы движения, превышающие скоростной режим и нарушающих правила маневрирования.

С пятницы 29 по воскресенье 31 октября будет задействовано максимальное количество сотрудников ГИБДД по всей области.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Также ГИБДД призывает граждан не быть равнодушными, проявлять свою гражданскую позицию. Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть УГИБДД по телефону 8(846) 333-58-01 или по телефону 112. Позвонив в дежурную часть, необходимо сообщить марку, цвет, регистрационный знак (по возможности) транспортного средства и направление его движения.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 октября 2021  14:00
Еще 1 389 жителей Самарской области заболели коронавирусом
331
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
29 октября 2021  13:57
Для борьбы с инфекционными заболеваниями в Самарской области вводят дополнительные мощности больниц
247
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
29 октября 2021  13:40
Создать и подтвердить учетную запись на Госуслугах и распечатать QR-код о прививке можно дистанционно
227
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
29 октября 2021  12:59
Дмитрий Азаров поручил отработать механизм предоставления двух выходных дней работникам при вакцинации от COVID-19
338
В Самаре первые автобусы, оснащенные рециркуляторами, вышли на маршруты № 34 и № 67
28 октября 2021  21:27
В Самаре первые автобусы, оснащенные рециркуляторами, вышли на маршруты № 34 и № 67
561
Весь список