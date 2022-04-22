В выходные дни в Самарской области сотрудники ГИБДД проведут рейдовые мероприятия

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Главная цель рейдовых мероприятий, проводимых сотрудниками Госавтоинспекции, это предупреждение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, а также выявление грубых правонарушений, в их числе управление транспортом в состоянии опьянения.



Так, с 22 по 24 апреля, автоинспекторы усилят контроль за участниками дорожного движения, с этой целью плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена, в рейды выйдет и руководящий состав ГИБДД.



Региональная Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к ответственному и дисциплинированному поведению на дороге!



Соблюдайте установленные нормы и правила. Факт употребления алкоголя при управлении транспортным средством остается одним из самых серьезных нарушений, ставящим под угрозу жизнь и здоровье людей.

Фото: ГИБДД СО