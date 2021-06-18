В выходные дни будет перекрыто движение по улице Советской Армии

123

Продолжаются работы на подготовительном этапе строительства двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Строители ведут работы по переустройству водопровода, хозяйственно-бытовой канализации, электрических сетей и сетей связи, которые осуществляется в целях выноса коммуникаций из будущей зоны строительства опор путепровода эстакады.

По графику работ, в выходные дни, 19 июня (с 00:00) до 21 июня (05:00) будут производиться работы по переустройству линий водопровода, между улицей Ново-Садовой и дублером , в связи с чем, на этом участке дороги закроется движение по улице Советской Армии.