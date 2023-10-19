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В возрасте 60 лет умер актер популярного в 1990-е российского юмористического шоу «Каламбур» Сергей Гладков. Сообщение об этом размещено в четверг, 19 октября, в паблике «Старое телевидение» в соцсети «ВКонтакте», пишут "Известия".

Причина смерти Гладкова не называется. Отмечается, что прощание с актером пройдет 21 октября в Одессе.

Гладков был одним из актеров и сценаристов программы «Каламбур», которая выходила на экраны в 1996–2001 годах.

Он создал и сыграл роли Мужика из «Деревни Дураков», Неудачника из рубрики «Бар Каламбур», Дранкель из рубрики «Железный капут», а также Миссис Бурпул из рубрики «Крутое пике».

Кроме того, он снимался в программе «Маски-шоу» и был звукорежиссером ряда программ на российском телевидении.

Фото: freepik.com