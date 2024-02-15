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В Волжском районе создана «Первая конная дружина» для охраны общественного порядка

15 февраля 2024 14:08
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Конноспортивный клуб «Фаворит» будет оказывать помощь сотрудникам полиции .

Конноспортивный клуб «Фаворит» будет оказывать помощь сотрудникам полиции по охране общественного порядка.

Между Администрацией сельского поселения Воскресенка муниципального района Волжский и конноспортивным клубом «Фаворит», заключено соглашение об оказании содействия правоохранительным органам в мероприятиях по охране общественного порядка.

В рамках соглашения создана «Первая конная дружина», основными задачами которой являются охрана общественного порядка в местах проведения массовых мероприятий и патрулирование территории поселения. Использование лошадей позволяет быстро реагировать на происшествия, где автомобили могут быть не доступны. В отличие от обычных лошадей, лошади конной дружины обучены выполнять команды, подаваемые голосом и жестами, а также работать в команде с другими лошадьми.

На текущей неделе состоялось вручение удостоверений и светоотражающих жилетов народного дружинника тренерам-преподавателям клуба «Фаворит» Просветовой Марии и Лайкиной Валерии, которые изъявили желание вступить в конную дружину.

В мероприятии приняли участие председатель РОО СО КСК «ФАВОРИТ» Слесаренко Александр Григорьевич и заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Отдела МВД России по Волжскому району старший лейтенант полиции Готилов Дмитрий Александрович, который поблагодарил участников конной дружины за желание оказать содействие правоохранительным органам и выразил надежду на эффективное сотрудничество в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Теги: Полиция

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