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2023 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника. Волонтерская деятельность – одно из направлений, где роль наставника особенно важна. Накануне Дня российского студенчества в Волонтерском центре Самарского университета прошло мероприятие для добровольцев.

Ребятам рассказали о Программе мобильности волонтеров, которая дает возможность принимать участие в образовательных стажировках и организации крупных событий регионального, федерального и международного уровня.

"Самое главное для волонтера – доброе сердце и желание помогать. Добровольцы не только помогают другим, но и многое получают от этой деятельности для себя. Они учатся взаимодействовать с людьми и организациями, работать с документами, проводить мероприятия. Все это обязательно пригодится им в жизни. Очень важно перенимать опыт старших поколений. Это позволяет совершать меньше ошибок и быстрее добиваться своих целей", - директор волонтерского центра Самарского университета Анна Осипова.