В военно-историческом музее ЦВО в Самаре будет храниться символика, побывавшая на МКС

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В военно-историческом музее Центрального военного округа, дислоцированном в Самаре, будет храниться символика, побывавшая на Международной космической станции (МКС).

Перед отправкой в космос начальник Дома офицеров Самарского гарнизона Александр Назаренко передал нашивку с символикой «ДОМ ОФИЦЕРОВ САМАРСКОГО ГАРНИЗОНА ИМЕНИ К.Е.ВОРОШИЛОВА» Герою России Олегу Новицкому, чтобы космонавт запечатлел ее в космосе на МКС. После возвращения военная атрибутика с фотографиями была передана в самарский военно-исторический музей. Все желающие могут посетить музей и осмотреть экспозицию.