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В условиях экономических спецмер Самарская таможня выявила 155 автомобилей, перевозивших товар с нарушениями

13 апреля 2022 14:32
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Остановленные фуры перевозили: бытовую технику, трансформаторы, автозапчасти, сахар, зерновые культуры, медицинские изделия.

Мобильные группы Самарской таможни выявили более 155 транспортных средств, перевозивших товары с нарушением постановлений Правительства Российской Федерации от 9 марта 2022 года № 311, 312, 313 и от 14 марта 2022 года № 361 и 362.

Мобильные группы Самарской таможни осуществляют контроль на участках автодорог, расположенных в непосредственной близости к российско-казахстанскому участку Государственной границе в Оренбургской и Самарской области. С момента введения специальных экономических мер, таможенники предотвратили вывоз за переделы территории Российской Федерации порядка   1 400 тонн продукции, попадающей в перечень товаров и оборудования, в отношении которых на временной основе вводятся ограничения и запреты.  По двум фактам возбуждены дела об административных правонарушениях. 

Остановленные фуры перевозили: бытовую технику, трансформаторы, автозапчасти, сахар, зерновые культуры, медицинские изделия, технологическое оборудование для предприятий питания и инженерно - техническое оборудование. 

Как отметил заместитель начальника Самарской таможни, Рустам Тунтаев: «В настоящее время, когда весь российский бизнес приспосабливается к работе в новых условиях, таможенные органы продолжают обеспечивать экономическую безопасность страны в усиленном режиме. Сейчас одной из главных задач является контроль за исполнением постановлений Правительства Российской Федерации. С целью сокращения правонарушений, еще раз напоминаем о том, что при перемещении товаров через государственную границу перевозчик должен иметь сертификат о происхождении формы СТ-1, либо разрешение соответствующего министерства. Для решения возникающих проблем у каждого есть возможность обратиться за консультацией в Самарскую таможню».

 

Фото:   Самарская таможня

 

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