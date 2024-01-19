В Управлении вневедомственной охраны Росгвардии СО подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2023 год

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В Управлении вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2023 год. Совещание прошло под руководством врио начальника регионального управления Росгвардии полковника полиции Евгения Нечаева.

В течение прошедшего года сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии более 10 тысяч раз выезжали по заявкам дежурных частей территориальных органов внутренних дел и сигналам «тревога», поступивших с охраняемых объектов. В результате пресечено почти 1500 правонарушений. Всего за 2023 год росгвардейцы выявили и пресекли порядка 700 преступлений.

В 2023 году по заключенным договорам личный состав обеспечил надежную охрану около 22 тысяч объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет, превысила 377 миллионов рублей. Краж с охраняемых объектов не допущено, надежность государственной охраны составила 100%.

В ходе совещания полковник полиции Нечаев отметил, что за отчётный период коллектив вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области успешно справился с возложенными на него задачами по охране объектов различных форм собственности от преступных посягательств, а также внес весомый вклад в обеспечение общественного порядка в регионе.

По итогам 2023 года лучших показателей служебной деятельности достигли сотрудники Сызранского МОВО. Подразделение поощрили, вручив его представителям ключи от нового патрульного автомобиля, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области