В Управлении Росреестра СО прошла интеллектуальная викторина «Подвиги России»

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Ко Дню Защитника Отечества в Управлении Росреестра по Самарской области прошла интеллектуальная викторина «Подвиги России», в которой приняли участие четыре команды сильной половины коллектива.

Историческая битва включала в себя шесть разных туров, в каждом из которых участники смогли проверить свои знания в области военной истории, русского оружия, геральдики, текстов строевых и походных песен, батальной поэзии и кинематографии, посвященной героическим страницам нашего Отечества.

В перерывах между раундами сотрудницы самарского Росреестра подарили мужчинам творческие номера, исполнив песни, стихи и классические произведения.

«Интеллектуальная игра дала нам возможность вспомнить многие памятные события, героев, авторов, эпизоды нашей истории, которые нельзя забывать, - говорит член команды, ставшей победителем в игре Максим Колесников, - Спасибо нашим коллегам за то, что подарили нам прекрасное настроение в преддверии Дня Защитника Отечества!», сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росреестра по Самарской области