В Управлении Росгвардии по Самарской области состоялся чемпионат по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия

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В состязаниях приняли участие сборные всех специальных подразделений, представители Управления вневедомственной охраны Росгвардии и сборная регионального Управления. Участники первенства - а их было свыше сорока человек - состязались в стрельбе из штатного оружия пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова.

По совокупным результатам, самыми меткими стрелками признаны представители сборной ОМОН (на транспорте), серебро Чемпионата у команды ОМОН (г. Самара), тройку лучших замкнули стрелки СОБР "Омега" Управления Росгвардии по Самарской области.

«Чемпионат имеет прикладной характер, так как здесь используется реальное боевое оружие, которое используется в повседневной деятельности наших подразделений: это пистолет Макарова, автомат Калашникова и снайперская винтовка Драгунова», - рассказал начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Самарской области старший лейтенант Михаил Баев.