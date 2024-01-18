В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2023 год

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В Самаре под руководством врио начальника территориального Управления Росгвардии полковника полиции Евгения Нечаева прошло совещание, на котором подвели итоги служебно-боевой деятельности за прошедший год. В мероприятии приняли участие представители правительства Самарской области и взаимодействующих органов федеральной власти.

Открывая совещание, полковник полиции Евгений Нечаев отметил, что благодаря слаженной работе всех подчиненных подразделений самарское территориальное управление обеспечило безусловное выполнение всех поставленных задач.

Сотрудники специальных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области на регулярной основе оказывали содействие своим коллегам из ФСБ, Следственного комитета, прокуратуры, таможни и полиции при задержании преступников, пресечении различного рода правонарушений, проведении оперативных мероприятий и следственных действий по уголовным делам. В общей сложности бойцы специальных подразделений Управления приняли участие более чем в 1 400 специальных мероприятий. По подозрению в совершении преступлений было задержано 355 человек, около 1 000 граждан за административные правонарушения, изъято из незаконного оборота 40 единиц огнестрельного оружия, около 31 килограмма наркотических веществ.

Значительный вклад в укрепление правопорядка, имущественной безопасности и антитеррористической защищенности внесли подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. В 2023 году по заключенным договорам личный состав обеспечил надежную охрану около 22 тысяч объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. Сумма денежных средств, перечисленных в федеральный бюджет, превысила 377 миллионов рублей. Краж с охраняемых объектов не допущено, надежность государственной охраны составила 100%.

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы проведено более 21 тысячи проверок владельцев гражданского оружия, порядка 200 проверок оборота оружия юридических лиц с особыми уставными задачами, около 400 проверок соблюдения лицензионных требований частными охранными организациями и частными детективами. За несоблюдение требований действующего законодательства составлено свыше 2 800 протоколов об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 2,2 миллиона рублей. За выявленные нарушения изъято более 1200 единиц гражданского и служебного оружия. Аннулировано 324 разрешения на хранение и ношение оружия.

В рамках совещания были определены единые подходы в организации выполнения поставленных перед ведомством задач, рассмотрены проблемные вопросы и пути их решения, а также доведены основные задачи на 2024 год.

В завершение мероприятия полковник полиции Евгений Нечаев поблагодарил личный состав за ответственное отношение, высокий профессионализм, стойкость и мужество, проявленные при выполнении служебно-боевых задач. Отличившимся сотрудникам и военнослужащим Управления Росгвардии по Самарской области были вручены государственные и ведомственные награды.