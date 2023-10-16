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В управлении по конвоированию УФСИН СО проводится спартакиада по настольному теннису

16 октября 2023 17:05
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На днях состоялся первый этап соревнований.

На днях состоялся первый этап соревнований. Турнир среди сотрудников УК УФСИН России по Самарской области получился непредсказуемым и интригующим.

В нем приняли участие 9 приверженцев пинг-понга, и 5 из них могли претендовать на первенство.

По регламенту, соревнования шли по круговой системе. Для победы в матче требовалось взять верх в двух партиях до 11 очков.

По итогам состязаний с результатом 15 баллов победу на соревнованиях одержал капитан внутренней службы Дмитрий Дырин. Второе место у старшего прапорщика внутренней службы  Дениса Алилуйя. На третьей позиции оказался прапорщик внутренней службы Рустам Сулейманов.

 Лучшие игроки продолжат соревнования в финале турнира, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоствалено пресс-службой УФСИН России по Самарской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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