В управлении по конвоированию УФСИН СО проводится спартакиада по настольному теннису

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На днях состоялся первый этап соревнований. Турнир среди сотрудников УК УФСИН России по Самарской области получился непредсказуемым и интригующим.

В нем приняли участие 9 приверженцев пинг-понга, и 5 из них могли претендовать на первенство.

По регламенту, соревнования шли по круговой системе. Для победы в матче требовалось взять верх в двух партиях до 11 очков.

По итогам состязаний с результатом 15 баллов победу на соревнованиях одержал капитан внутренней службы Дмитрий Дырин. Второе место у старшего прапорщика внутренней службы Дениса Алилуйя. На третьей позиции оказался прапорщик внутренней службы Рустам Сулейманов.

Лучшие игроки продолжат соревнования в финале турнира, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоствалено пресс-службой УФСИН России по Самарской области