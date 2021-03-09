В УИС СО проходит прививочная кампания

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Прививочная кампания среди населения Самарской области проходит с января 2021 года. Вакцинация проводится и среди сотрудников (работников) УИС, а также подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Достигнута договоренность по вакцинации личного состава УФСИН на базах муниципальных учреждений здравоохранения.

С 1 марта уже проведена вакцинация среди осужденных ЛИУ-4, ИК-10, ИК-29, СИЗО-4 УФСИН России по Самарской области, изъявивших желание привиться.

Со всеми осужденными ведутся беседы, разъясняющие правила вакцинации. Непосредственно перед прививкой проводится обязательный медицинский осмотр. Данные о вакцинации вносятся в медицинскую документацию.

Для сохранения качества и безопасности вакцины на всех этапах ее движения и хранения в пределах ФКУЗ МСЧ-63 ФСИН России имеется все необходимое оборудование для соблюдения санитарно-противоэпидемических требований «Холодовой цепи».

В настоящее время в учреждениях УИС Самарской области продолжается прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области