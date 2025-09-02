В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО прошла ярмарка вакансий

113

На мероприятии работодатели рассказали осужденным, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции, о своих организациях, открытых вакансиях, зарплатах и графиках работы, а также о требованиях к кандидатам и возможностях обучения на рабочем месте.

На ярмарке также присутствовали сотрудники Центра занятости населения городского округа Отрадный, которые помогали гражданам найти профессию по близкой им специальности.

Трудовая деятельность дает осужденным возможность получить новые полезные навыки, которые помогут им вернуться в общество и обеспечить свою жизнь законным способом.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО