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В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО идет подготовка к выборам Президента РФ

19 февраля 2024 18:53
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В помещениях филиалов на стендах наглядной агитации размещена информация о дате, времени и местах проведения президентских выборов 2024 года.

Избирательное право распространяется на подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых приговор не вступил в законную силу, а также на лиц, приговоренным к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества, а также лицам, в отношении которых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Так, в настоящее время с гражданами, состоящими на учете в УИИ УФСИН России по Самарской области, организована разъяснительная работа о праве участия в выборах Президента Российской Федерации.

В помещениях филиалов на стендах наглядной агитации размещена информация о дате, времени и местах проведения президентских выборов 2024 года.

Кроме того, на постоянной основе в рамках проведения индивидуально-воспитательной работы лицам, состоящим на учете в уголовно-исполнительной инспекции, разъясняется право каждого принять участие в выборах в качестве избирателя, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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