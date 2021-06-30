В УФСИН СО выбрали «Лучшего психолога уголовно-исполнительной системы»

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Конкурс профессионального мастерства проводится ежегодно среди психологов УФСИН России по Самарской области.

Каждый психолог подготовил психокоррекционную программу по работе с лицами, имеющими алкогольную и наркотическую зависимость, видеоматериалы презентующие деятельность психологов как в работе с осужденными, так и с сотрудниками. Во второй части конкурса психологи УФСИН сдавали экзамен, где демонстрировали умение разрешать трудные профессиональные ситуации в работе с осужденными, сотрудниками, составление психологических портретов серийных преступников.

По итогам всех конкурсных испытаний жюри выбрало победителя. Им стала начальник психологической лаборатории женской исправительной колонии № 28 старший лейтенант внутренней службы Софья Сидорова.

- Подобные профессиональные состязания проводятся ежегодно среди психологов уголовно-исполнительной системы региона, - сказала начальник психологической службы УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Марина Ширкунова. - Поддерживают среди специалистов дух здоровой конкуренции, стремление развиваться, быть лучшим специалистом в своей области, сообщили в пресс-службе УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО