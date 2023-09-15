В УФСИН СО состоялся круглый стол ветеранских организаций УИС

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Мероприятие открыл заместитель начальника УФСИН России по Самарской области Максим Мищенко. Максим Владимирович отметил, что участники круглого стола намерены обсудить проблемы и задачи, стоящие перед ветеранскими организациями, наметить пути совершенствования этой важной и нужной работы.



В свою очередь председатель ветеранской организации уголовно-исполнительной системы Самарской области полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская подчеркнула, что ее коллеги по ветеранскому движению вносят заметный вклад в работу с сотрудниками УИС, стараются передать каждому из них свой богатый опыт.



Руководство УФСИН активно сотрудничает с региональными отделением ветеранов УИС. При участии ветеранов отмечаются памятные даты в истории нашего Отечества и пенитенциарной системы. Кроме того, повышенное внимание проявляется к пожилым людям и членам их семей. Также ведут воспитательную работу в учебных заведениях, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО