В УФСИН СО состоялось расширенное совещание с участием представителей заказчиков

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В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Самара – Руководитель Департамента финансов Оксана Данилова, исполняющий обязанности руководителя Главного управления организации торгов Самарской области Мария Карелина и др. Также в работе совещания участвовал заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Александр Лепилин.



Перед началом делового разговора участникам совещания продемонстрировали выставочный магазин УФСИН России по Самарской области, ознакомили с его ассортиментом. Также была организована выставка металлообработки с демонстрацией продукции: ограждений, контейнеров, металлических кроватей, урн.



В ходе обсуждения рассматривались вопросы взаимодействия в производственной сфере.



С заключительным словом выступил полковник внутренней службы Александр Лепилин, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО