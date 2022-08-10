В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института 

64

Молодых офицеров с высшим юридическим образованием тепло приветствовал первый заместитель начальника УФСИН подполковник внутренней службы Евгений Заярко.

В своем выступлении он подчеркнул, что выпускникам СЮИ предстоит решать ряд задач, связанных с обеспечением правопорядка в колониях и следственных изоляторах. Также заместитель начальника регионального УФСИН отметил, что выпускникам необходимо постоянно совершенствовать свои профессиональные навыки и юридическую грамотность.

Многим запомнилось выступление начальника отдела собственной безопасности УФСИН России по Самарской области полковника внутренней службы Александра Колмакова. Он предостерег начинающих сотрудников от коррупционного соблазна и напомнил об уголовной ответственности за преступления подобной направленности.

Заметным стало выступление председателя совета ветеранов УФСИН Натальи Чайковской.

Наталья Александровна призвала молодых офицеров свято продолжать и приумножать традиции старшего поколения. В своей службе равняться на заслуженных людей.

До выпускников довели ряд правовых документов о социальных гарантиях и порядка прохождения службы в УФСИН.

Всего же в УФСИН России по Самарской области получили назначение 23 лейтенанта внутренней службы. Четверо из них получили дипломы с отличием, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области