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В УФСИН СО состоялось распределение выпускников Самарского юридического института

11 августа 2021 18:10
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Молодым офицерам предстоит решать комплекс задач, определенных руководством ФСИН России.

Двадцать лейтенантов внутренней службы тепло напутствовали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Александр Лепилин, начальник отдела собственной безопасности полковник внутренней службы Александр Колмаков, начальник отдела кадров подполковник внутренней службы Марина Студеникина и другие.

Выступающие отмечали, что молодым офицерам предстоит решать комплекс задач, определенных руководством ФСИН России. При этом они не должны останавливаться на достигнутом. Необходимо постоянно повышать свой профессиональный уровень, юридическую грамотность.

Особо подчеркивалось, что выпускники должны осваивать опыт старшего поколения, учиться у коллег по службе, активно участвовать в общественной жизни коллектива.

В свою очередь полковник внутренней службы Александр Колмаков нацелил вновь прибывших специалистов на полное освоение круга обязанностей, неустанное противодействие коррупции и других негативных явлений. Кроме того, он привел яркие примеры, показывающие, к чему ведут неслужебные связи.

Затем состоялось распределение. В этот же день выпускники вместе с представителями колоний и следственных изоляторов убыли к местам несения службы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Теги: выпускники СЮИ Мероприятия распределение УФСИН СО

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