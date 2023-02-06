В УФСИН СО состоялось чествование журналистов, работающих по пенитенциарной тематике

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В УФСИН Самарской области состоялось чествование журналистов, работающих по пенитенциарной тематике.



Открыл мероприятие врио начальника УФСИН России по Самарской области Евгений Заярко. Евгений Викторович отметил, что журналисты печатных и электронных СМИ надежные помощники сотрудников уголовно-исполнительной системы в борьбе за правопорядок. В своих материалах они объективно рассказывают о непростой и ответственной работе УИС, повышают ее авторитет в глазах самарской общественности.



Затем подполковник внутренней службы Евгений Заярко вручил дипломы наиболее отличившимся журналистам. Награды получили специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Самаре Наталья Артякова, директор филиала редакции «Российской газеты» в Самаре Арсений Бабенков, заведующий сектором информации и аналитики Самарской городской Думы Алексей Халитов, автор и ведущий программы «Самарская среда с Яном Налимовым» Ян Налимов.



В завершении состоялось фотографирование участников мероприятия на добрую память, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области