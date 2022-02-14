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В УФСИН СО состоялась встреча с представителями благотворительного фонда «Вектор жизни»
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В УФСИН СО состоялась встреча с представителями благотворительного фонда «Вектор жизни»

14 февраля 2022 17:13
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На сегодняшний день на учете в исправительных учреждениях Самарской области состоит более двух тысяч осужденных, имеющих вирус иммунодефицита человека.

В ней приняли участие директор благотворительного фонда педагог-психолог Елена Титина, начальник психологической службы подполковник внутренней службы Марина Ширкунова, заместитель начальника МСЧ-63 полковник внутренней службы Алима Садыкова, заместитель начальника отдела воспитательной и социальной работы с осужденными подполковник внутренней службы Инна Зеленовская и другие представители фонда.

Мероприятие направлено на дальнейшее взаимодействие и оказание медико-психологической помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным, находящимся в местах лишения свободы и исправительных центрах УФСИН.

«Вектор жизни» помогает людям, затронутым ВИЧ и другими социально значимыми заболеваниями, с 2011 года. Реализует проекты по информированию, социальному сопровождению и формированию приверженности лечению людей, живущих с данным заболеванием в Самарской области, в том числе уголовно-исполнительной системе.    

На сегодняшний день на учете в исправительных учреждениях Самарской области состоит более двух тысяч осужденных, имеющих вирус иммунодефицита человека. Всем им нужна помощь не только медикоментозная, но и психологическая. Такая работа ведется сотрудниками УИС с привлечением общественников и организаций, имеющих профильную направленность и опыт в данной сфере деятельности, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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