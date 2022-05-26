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В УФСИН СО проведен конкурс профмастерства среди сотрудников отделов воспитательной работы с осужденными

26 мая 2022 17:53
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По итогам конкурса авторитетное жюри признало лучшим представителя ИК-26 старшего лейтенанта внутренней службы Дмитрия Троегубова.

Мероприятие проводится ежегодно. Цель конкурса – повышение профессионального мастерства сотрудников отделов воспитательной работы с осужденными, повышению значимости их работы, поддержка и поощрение лучших специалистов.

Состязание проводится в три этапа. На первом, отборочном, соревнуются начальники отрядов в исправительных учреждениях. Второй этап проводится среди подведомственных подразделений.

Затем сотрудники воспитательных служб демонстрируют свою физическую подготовку, включая владение боевыми приемами борьбы. Кроме того, соревнуются в сборке и разборке пистолета Макарова, стрельбе из него.

По итогам конкурса авторитетное жюри признало лучшим представителя ИК-26 старшего лейтенанта внутренней службы Дмитрия Троегубова, второе место у старшего лейтенанта внутренней службы Руслана Летягина из СИЗО-2. Третье место завоевал старший лейтенант внутренней службы Евгний Дроздов (ОТБ).

Победители поощрены руководством УФСИН России по Самарской области. Им вручены дипломы. Старший лейтенант внутренней службы Дмитрий Троегубов за первое место награжден Кубком. Он примет участие в следующем этапе - Всероссийском конкурсе профессионального мастерства сотрудников воспитательных служб, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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