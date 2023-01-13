В УФСИН СО прошли соревнования по настольному теннису среди сотрудников

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Соревнования по настольному теннису состоялись в Самарском юридическом институте ФСИН России. Они были проведены в рамках спартакиады, ежегодно организуемой в уголовно-исполнительной системе региона.



В ходе упорной и напряженной борьбы в личном первенстве среди мужчин в возрастной категории до 30 лет первое место завоевал прапорщик внутренней службы Ахат Купешев (ИК-26). В возрастной категории старше 30 лет первенствовал старший прапорщик внутренней службы Сергей Самусев (УК). В личном первенстве среди женщин лучшей признана прапорщик внутренней службы Яна Кививаре (СИЗО-4).



В общекомандном зачете сборная ИК-5 заняла первое место. Второе место завоевала команда уголовно-исполнительной инспекции. Обладателем третьего места стала команда СИЗО-4.



Призеры награждены кубками и дипломами, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО