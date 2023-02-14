В УФСИН Самарской области состоялась отправка гуманитарного конвоя

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Общероссийским общественным движением «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в координации с Администрацией Президента РФ реализуется проект по добровольной и бескорыстной (безвозмездной) помощи.

Работники УИС Самарской области в целях поддержки добровольцев, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, мирных жителей ДНР, ЛНР и Запорожской и Херсонской областей, а также для достижения целей СВО принимают активное участие в данном Проекте. Сотрудниками УФСИН России по Самарской области перечислено в Благотворительный фонд «НАРОДНЫЙ ФРОНТ» около миллиона рублей.

Также в пункты сбора переданы товары и средства спасения и выживания, необходимые в первоочередном порядке. Среди них медикаменты, крупы, консервы, вода, соль, сахар, мука, чай, сигареты, одеяло, нательное белье, предметы личной гигиены, наборы для выживания, радиостанции, специальные перчатки.

Силами осужденных изготовлены носки, печки-буржуйки, тросточки, расписаны иконы.

В мероприятии участвовали участие врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко, председатель Общественного совета при УФСИН Павел Покровский, директор Благотворительного фонда «Звезда и Лира» Екатерина Колотовкина, личный состав Управления.