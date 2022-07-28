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В УФСИН России по Самарской области проведены учебно-методические сборы пенитенциарных психологов

28 июля 2022 09:40
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В УФСИН России по Самарской области проведены учебно-методические сборы пенитенциарных психологов

 

В период инспектирования проведены учебно-методические сборы с психологами уголовно-исполнительной системы области. В мероприятии принял участие представитель ФСИН России по направлению деятельности психологической службы Камиль Азизов.

Начались сборы с рассмотрения имеющихся проблемных вопросов. Проработаны пути их решения. Определены перспективные направления психологической деятельности.

Вторая часть сборов продолжилась практическими методами работы психологов УИС региона. Так, начальник  психологической лаборатории СИЗО-4 Ольга Уметская продемонстрировала использование психокоррекционных методов работы с посттравматическим синдромом. Начальник психологической лаборатории ИК-10  Людмила Челнок показала элементы профайлинга в работе пенитенциарного психолога и метод интенсивной краткосрочной психотерапии. Начальник психологической службы УФСИН Марина Ширкунова показала подходы супервизии в рамках поведенчески-когнитивно ориентированного подхода.

Стоит отметить, что данное мероприятие позволило психологам УФСИН не только обменяться опытом работы и информацией о техниках психокоррекции, но и стало стимулом к дальнейшему профессиональному развитию в служебной деятельности.

 

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