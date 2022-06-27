В УФСИН России по Самарской области приобретено оборудование для развития производств в учреждениях УИС

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Оборудование закуплено в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы УФСИН России по Самарской области на 2018-2026 годы».

С целью загрузки производственных мощностей учреждений уголовно исполнительной системы УФСИН России по Самарской области, для четырех исправительных учреждений приобретено швейное оборудование, для двух колоний – металлообрабатывающее оборудование, а также еще для двух – деревообрабатывающее.

Ввод в эксплуатацию производственного оборудования позволило дополнительно создать 126 рабочих мест.

Согласно другой программы – Обеспечение правопорядка в Самарской области на 2014-2022 годы» в ИК-16 и ИК-26 передано оборудование для комплектования производственных линий по пошиву специальной рабочей одежды. В свою очередь такая мера позволила создать десятки рабочих мест для осужденных.