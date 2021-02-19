В УФСИН России по Самарской области отслужили первую миссионерскую литургию

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Миссионерская литургия или литургия с пояснением - это богослужение, которое в дополнение к главной своей цели — общению с Богом — решает задачу приближения литургической культуры Православия к пониманию присутствующих на службе людей.

Богоугодное мероприятие состоялось в обновленном храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» исправительной колонии № 13. Инициатором проведения выступил благотворительный фонд просвещения «Вера». Саму же литургию возглавил окормляющий колонию иерей Михаил Чередник, а разъяснял ход церковного обряда ректор Самарской духовной семинарии протоиерей Максим Кокарев.

По словам священнослужителей, удобным случаем отслужить миссионерскую литургию явилось отсутствие преграды (иконостаса), отделяющей алтарную часть в обновленном храме. Поводом для литургического общения молящихся стал день памяти иконы Божией Матери «Взыскание погибших», в честь которой именуется храм в колонии.

Храм является одним из старейших храмов на территории исправительных учреждений Самарской области. Работы по реконструкции и прилегающей территории ведутся силами осужденных исправительного учреждения. Но, несмотря на то, что роспись еще не закончена и в помещениях идут строительные работы, возобновление служб для верующих стало настоящим праздником.

Разъяснения, данные в ходе Божественной литургии ректором Самарской духовной семинарии, заставили молящихся посмотреть на службу по-новому. После богослужения осужденные задавали отцу Максиму множество вопросов. Они касались не только самой литургии, но и истории, традициях Православия, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

- Очень рад, что благотворительный фонд просвещения «Вера» стал инициатором миссионерских служб в колониях Самарской области, - сказал протоиерей Максим Кокарев. - Разъяснения, которые даются в ходе литургии, помогают мирянам лучше понять смысл совершаемых священнодействий, а в дальнейшем более осознанно участвовать в соборном богослужении.