В учреждениях УФСИН СО успешно оказывается медицинская помощь беременным женщинам и их новорожденным детям

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Комплекс медицинских мероприятий организуется в перинатальном центре Самарской областной клинической больницы имени Владимира Середавина.

Так, в 2022 году в соответствующих условиях на свет появилось пять малышей. В последующем для наблюдения и воспитания они переведены в Дом ребенка уголовно-исполнительной системы Самарской области.

- Совершенствование оказания медицинской помощи матери и ребенку является одним из приоритетных направлений развития пенитенциарного здравоохранения, - сказал начальник МСЧ-63 ФСИН России полковник внутренней службы Фанис Гатин. - В достижении данных целей ведущая роль отводится грамотному подходу к организации взаимодействия медицинской службы УИС Самарской области с государственными учреждениями здравоохранения, оказывающим помощь женщинам и детям, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области