В учреждениях УФСИН СО прошел Единый день голосования 

В УФСИН России по Самарской области прошел Единый день голосования. В учреждениях Самарской области избирательным правом обладают более 400 обвиняемых, подозреваемых и лиц, которым назначено наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Для обеспечения возможности участия в голосовании в учреждениях, где невозможно организовать стационарные избирательные участки, были установлены временные пункты. В следственном изоляторе №1 члены избирательной комиссии прибыли с переносными избирательными урнами. Помещения для работы комиссий оборудованы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации — обеспечена конфиденциальность, безопасность и соблюдение всех процедур, предусмотренных избирательным законодательством.

Голосование проводилось в строгом соответствии с действующим законодательством и подчёркивает важность гражданского участия, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО